Приветствие Президента участникам молитвы о благополучии Украины
12:01, 02 июля 2009Праздники
36
Пресс-служба Виктора Ющенко
Шановні друзі!
Сердечно вітаю учасників урочистої Спільної молитви за благополуччя України.
Упевнений, що об`єднаний голос християнських церков служитиме єднанню нації, сприятиме мобілізації її духовних сил у розбудові держави та подоланні політичної й економічної кризи.
Наснажені вірою в Бога, надією на Його підтримку, любов`ю до свого ближнього й до рідної землі, ми разом переборемо всі труднощі, зробимо Україну щасливою й процвітаючою країною.
Зичу міцного здоров`я, щастя, радості і добра. Нехай Господь благословить усі ваші починання.
Віктор ЮЩЕНКО
02.07.2009
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter