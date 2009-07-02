Приветствие Президента участникам молитвы о благополучии Украины

Шановні друзі!

Сердечно вітаю учасників урочистої Спільної молитви за благополуччя України.

Упевнений, що об`єднаний голос християнських церков служитиме єднанню нації, сприятиме мобілізації її духовних сил у розбудові держави та подоланні політичної й економічної кризи.

Наснажені вірою в Бога, надією на Його підтримку, любов`ю до свого ближнього й до рідної землі, ми разом переборемо всі труднощі, зробимо Україну щасливою й процвітаючою країною.

Зичу міцного здоров`я, щастя, радості і добра. Нехай Господь благословить усі ваші починання.

Віктор ЮЩЕНКО

02.07.2009