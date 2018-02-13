13 февраля – память святых бессребреников Кира и Иоанна (видео)

Святой бессребреник Кир был знаменитым врачом в городе Александрии, где родился и вырос. Он был христианином и лечил всех больных бесплатно, не только подавая помощь в телесных болезнях, но исцеляя также и душевные недуги.

Святой врач проповедовал Евангельское учение, тем самым обращал многих язычников ко Христу. Во время гонения императора Диоклетиана святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество и продолжал лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни.

В городе Эдессе в то время жил воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда началось гонение, он пришел в Иерусалим и стал разыскивать святого Кира. Он пошел для этого в Александрию, а затем в Аравию.

Когда Иоанн нашел святого Кира, то он всей душой привязался к нему. Когда в Египте была схвачена христианка Афанасия с тремя юными дочерями, святые Кир и Иоанн поспешили прийти к ним на помощь.

Они посетили девочек в темнице и укрепили в мужестве перед предстоявшим подвигом. Исповедницы стойко перенесли все мучения и были обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили святых бессребреников Кира и Иоанна в 311 году.

Христиане погребли тела мучеников в церкви святого апостола и евангелиста Марка. На сегодняшний день их мощи находятся в Мюнхене, Германия.

Тропарь

Чудеса святых Твоих мученик стену необориму нам даровавый, Христе Боже, тех молитвами советы языков разори, Церковь Святую укрепи, яко Един Благ и Человеколюбец.

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