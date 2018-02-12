12 февраля день памяти преподобного Зинона, постника Печерского (ХІV век)

09:51, 12 февраля 2018
Праздники
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Память этого лаврского святого, чьи мощи и ныне почивают в Дальних пещерах, чтят сегодня – в день преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого.

"Глас".

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