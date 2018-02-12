12 февраля день памяти преподобного Зинона, постника Печерского (ХІV век)

В каноне святым Дальних пещер Киево-Печерской лавры его прославляют как “сияющего постом”. В старинной лаврской рукописи, изданной владыкой Модестом Стрельбицким, о монахе Зиноне сказано, что он был “трудолюбивым” и угодил Богу подвигами аскетической жизни: постом, молитвой, смирением и послушанием.

Память этого лаврского святого, чьи мощи и ныне почивают в Дальних пещерах, чтят сегодня – в день преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого.