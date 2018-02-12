12 февраля – Собор Вселенских святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

При им­пе­ра­то­ре Алек­сее Ком­нине, ко­то­рый пра­вил в конце одиннадцатого века в Констан­ти­но­по­ле раз­го­рел­ся спор, раз­де­лив­ший общество на три группы.

Речь шла о трех свя­ти­те­лях и вы­да­ю­щих­ся от­цах Церк­ви: Ва­си­лии Ве­ли­ком, Гри­го­рии Бого­сло­ве и Иоанне Зла­то­усте. Од­ни вы­сту­па­ли за то, чтобы пред­по­честь святителя Василия двум дру­гим, по­сколь­ку он су­мел объ­яс­нить тай­ны при­ро­ды как ни­кто дру­гой и был воз­не­сен доб­ро­де­те­ля­ми на ан­гель­скую вы­со­ту.

Дру­гая пар­тия, на­про­тив, за­щи­ща­ла Зла­то­уста, воз­ра­жая про­тив­ни­кам, что прославленный епи­скоп Кон­стан­ти­но­по­ля ни­чуть не в мень­шей сте­пе­ни, чем святитель Ва­си­лий, стремился бо­роть­ся с по­ро­ка­ми, при­зы­вать греш­ни­ков к по­ка­я­нию и по­буж­дать на­род к со­вер­шен­ство­ва­нию по еван­гель­ским за­по­ве­дям.

Тре­тья груп­па ра­то­ва­ла за то, чтобы при­знать глав­ным святителя Гри­го­рия Бо­го­сло­ва за ве­ли­чие, чи­сто­ту и глу­би­ну его язы­ка. Они го­во­ри­ли, что ни­кто из лю­дей не смог столь вели­ко­леп­но из­ло­жить уче­ние о Свя­той Тро­и­це.

Та­ким об­ра­зом, каж­дая пар­тия за­щи­ща­ла од­но­го от­ца пе­ред дву­мя дру­ги­ми, и это противо­сто­я­ние за­хва­ти­ло вско­ре всех жи­те­лей сто­ли­цы. То­гда од­на­жды но­чью три свя­ти­те­ля яви­лись во сне святителю Иоан­ну Мав­ро­по­ду, митропо­ли­ту Ев­ха­ит­ско­му, сна­ча­ла по од­но­му, а за­тем втро­ем.

В один го­лос они ему сказа­ли: «Как ты ви­дишь, мы все вме­сте на­хо­дим­ся ря­дом с Бо­гом и ни­ка­кие раз­молв­ки или со­пер­ни­че­ство нас не раз­де­ля­ют. По­ве­ли тем, кто ссо­рит­ся, не со­зда­вать из-за нас рас­ко­лов в Церк­ви, по­сколь­ку при жиз­ни все свои уси­лия мы по­свя­ща­ли уста­нов­ле­нию един­ства и со­гла­сия в ми­ре. За­тем объ­еди­ни на­ши па­мя­ти в один празд­ник и со­ставь для него службу, вклю­чив ту­да пес­но­пе­ния, по­свя­щен­ные каж­до­му из нас».

То­гда святитель Иоанн Мав­ро­под со­брал на­род и со­об­щил об от­кро­ве­нии. Так как все уважа­ли мит­ро­по­ли­та за доб­ро­де­тель и вос­хи­ща­лись си­лой его крас­но­ре­чия, спо­рив­шие пар­тии при­ми­ри­лись.

Все ста­ли про­сить Иоан­на немед­лен­но при­нять­ся за со­став­ле­ние служ­бы об­ще­го празд­ни­ка трех свя­ти­те­лей. В итоге, торжество было установлено 12 февраля.

Тропарь

Яко апостолов единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

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