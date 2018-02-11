11 февраля – память преподобного Лаврентия, затворника Печерского и епископа Туровского

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, сначала жил в затворе. Он трудился в монастыре великомученика Димитрия, который был построен великим князем Изяславом в Киеве недалеко от Печерского монастыря.

Со временем он перешел в самую Печерскую обитель, где прославился даром исцелений. Из Печерского монастыря преподобного отца Лаврентия возвели в 1182 году на кафедру Туровскую, где он был преемником святого Кирилла Туровского.

Святитель скончался в 1194 году и был погребен в Ближних пещерах в Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Тропарь

Всеблаженне Лаврентие, затворивый себе Господа ради в месте тесне и в нем многа лета трудолюбне поживый, молися о нас ко Господу, яко да и мы от всякаго греха чувства затворше, получим отверзение дверей милости Господни в День судный.

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