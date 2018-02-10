10 февраля православные христиане чтят память преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского

Преподобный Ефрем Печерский, епископ Переяславский, до своего пострижения в монашество был казначеем и заведовал хозяйством при дворе великого князя киевского Изяслава Ярославича.

Юноша получил благословение святого Антония Печерского и был пострижен игуменом Никоном.

Раздраженный князь потребовал, чтобы Ефрем вернулся домой, угрожая ему заключением в темницу и уничтожением монастырских пещер. Преподобный Антоний с братией вышел из монастыря и решил перейти в другое место.

Однако Изяслав Ярославич прислушался к советам великой княгини и снял опалу с монастыря. Святой инок Ефрем был вынужден уйти. Он уехал в Константинополь и поселился там в одном из монастырей. Будучи в Константинополе, святой Ефрем, по просьбе преподобного Феодосия, списал Студийский устав и переслал его в Киев.

Преподобный Феодосий ввел его в своем монастыре. После 1072 года Ефрем был поставлен епископом в Переяслав и носил титул митрополита. Он украсил Переяслав многими прекрасными храмами и гражданскими зданиями, по греческому образцу построил вокруг города каменные стены.

Он устроил бесплатные больницы для бедных и странников, организовал несколько общественных бань. В 1091 году преподобный Ефрем принимал участие в открытии и торжественном перенесении мощей преподобного Феодосия.

Святой скончался в 1098 году. Преподобный Ефрем был погребен в Антониевых пещерах Киево-Печерского монастыря.

Тропарь

Духом горя путешествия к святым местом, странствовал еси в Греческую землю, святителю Ефреме, отнюдуже со многою пользою возвращаяся, устав святаго Студийскаго монастыря списав, аки некий многочестен дар, семо принесл еси, имже и днесь Церковь Российская управляема славит тебе, истиннаго о ней промысленника.

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