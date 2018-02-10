10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина (видео)

15:52, 10 февраля 2018
Праздники
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Еще при жизни преподобного они были переведены на греческий язык. Ефрем Сирин большое внимание уделял нравственному учению. Именно в проповедях он раскрывает свой талант оратора, не используя излишние риторические формы, но неизменно переводя разговор в практическое русло.

Часть его проповедей написаны в форме диалога учителя и ученика, часть – как последовательное объяснение того или иного фрагмента Священного Писания.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Ефреме, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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