9 февраля Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (видео)

Святитель Иоанн Златоуст - великий вселенский учитель и иерарх, скончался в 407 году в городе Команы на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.

Перенесение его честных мощей из Коман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти святителя, при сыне Евдоксии императоре Феодосии II (408-450).

Святитель Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа, и скорбь о его кончине жила в сердцах христиан. Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, Патриарх Константинопольский (434-447), совершая богослужение в храме Святой Софии, произнес проповедь, в которой прославлял святителя Иоанна.

Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали даже ему окончить проповедь и стали единодушно умолять Патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь.

Император, убежденный святителем Проклом, дал согласие и приказание перенести мощи святителя Иоанна, но посланные им люди никак не могли поднять святые мощи до тех пор, пока император, не осознал свою ошибку. Он прислал послание к святителю Иоанну, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию.

Послание зачитали у гроба святителя Иоанна и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в церкви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб: тело святителя Иоанна оказалось нетленным.

Царь, припав к гробу со слезами, просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил от раки. Наутро рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых Апостолов.

Народ воскликнул: "Приими престол твой, отче!" Тогда Патриарх Прокл и клирики, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн открыл уста и произнес: "Мир всем". В IХ веке на праздник в честь перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения.

Тропарь

Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, благодать вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа. Но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.

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