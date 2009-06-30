Релігійні тексти українізують

23 червня. Газета "День". Нещодавно в Острозькій академії відбулася презентація першого тому нової праці архімандрита, доктора теології, завідувача кафедри богослов’я Національного університету «Острозька академія», біблійного перекладача ієромонаха, першого священнослужителя, що став лауреатом Шевченківської премії, Рафаїла Турконяка. Це порівняльний аналіз Острозької та Синодальної (або Єлисаветівської) Біблій. Порівняльний аналіз дасть змогу довести, що Єлизаветська Біблія, надрукована у Москві у 1751 році, була створена на основі Острозької Біблії, надрукованої Іваном Федоровим в Острозі ще у 1581 році. Згодом через заборону передруку та розповсюдження Острозької Біблії, саме Єлисаветівська стала миродальною, тобто єдиною для всіх Православних церков. Адже завершена праця порівняльного аналізу нараховуватиме 27 томів. Новий творчий проект отця Рафаїла несе велетенський науковий та релігійний інтерес. Ця праця ще раз обѓрунтовує історичні корені та канонічність української православної церкви, доводить, що високе піднесення релігійного життя в Україні відбулося набагато раніше, ніж його розвиток розпочався у Московській державі.

Здійснювати порівняльний аналіз Рафаїл Турконяк розпочав практично одразу після завершення роботи над перекладом Острозької Біблії на українську мову. Та й не дивно, що ця людина, життєва історія якої може стати хорошим сюжетом для легенди, сповнена творчих ідей.

Народився отець Рафаїл в Англії, навчався у Ватикані, Німеччині, США та Італії. За фахом він — літургіст. 15 років жив та працював в Італії, а також мав парафію у Німеччині. Ще до тридцяти років молодий священнослужитель, окрім так званих «живих» мов: італійської, англійської, німецької, вільно володів церковнослов’янською, давньогрецькою, латинською, арамейською та староєврейською. У 1973 році до отця Рафаїла звернувся Патріарх Йосиф Сліпий з проханням перекласти Острозьку Біблію українською мовою. Працювати над перекладом отець Рафаїл почав у 1975 році й завершив його аж через 30 років, уже проживаючи у Львові. Перекладаючи Біблію, Рафаїл Турконяк працював одночасно з десятьма мовами, став прекрасним програмістом. Він сам створював необхідні для його діяльності програми та електронні словники, ввів 120 додаткових букв.

Під час презентації першого тому порівняльного аналізу ректор університету Ігор Пасічник вручив отцю Рафаїлу мантію почесного професора Острозького академічного братства. До слова, такі ж мантії вже є у «гардеробах» Романа Лубківського, Миколи Жулинського, Євгена Марчука, Лариси Івшиної, Ераста Гуцуляка.

Як розповів Рафаїл Турконяк на презентації книги, окрім порівняльного аналізу. зараз він працює і над повним виданням Святого Письма. Для цього він здійснює три паралельні переклади з грецької, єврейської та латинської мови. Завершити порівняльний аналіз Острозької та Єлисаветівської Біблій, а також порівняльний переклад Святого Письма отець Рафаїл планує за наступні п’ять років.

Також Рафаїл Турконяк збирається здійснити переклад українською мовою творів грецьких та латинських отців церкви. Жодного такого перекладу досі ще не було здійснено. За масштабами — це титанічна праця, адже на сьогодні відомі 161 том грецькою та 217 томів латинською мовами. Для здійснення цих перекладів отець Рафаїл шукає послідовників, щоб передати їм власні знання та любов до такої праці. Адже згодом саме ці молоді люди можуть продовжити роботу над перекладами грецьких та латинських текстів українською мовою. Створить таку школу перекладу отець Рафаїл при Національному університеті «Острозька академія». Що й не дивно, адже університет завжди був центром духовного життя. Власне, перші установчі збори молодих ентузіастів уже відбулися. Вони отримали завдання та необхідну матеріально-технічну базу. Стати учнем отця Рафаїла може кожен. Для цього не потрібно вже знати мову. Адже Рафаїл Турконяк впевнений, що знання набуваються тільки з досвідом, а найвидатнішим майстром стає той, хто повторює одну й ту ж роботу кожного дня.

Вікторія СКУБА, студентка Національного університету «Острозька академія»