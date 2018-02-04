4 февраля - день памяти апостола Тимофея (I век)

Тот, кто почитает Бога. Так переводится с греческого имя Тимофей. Среди всех святых с таким именем самый известный – апостол Тимофей, ученик святого Павла.

В Новом Завете есть два послания, написанные в его адрес апостолом Павлом. В них известный благовестник называет Тимофея своим «любимым учеником», даже сыном.

Именно проповедь и чудеса апостола Павла в малоазиатском городе Листра способствовали обращению в христианство юного Тимофея. С тех пор он – верный спутник и помощник святого Павла.

Впоследствии Тимофей стал епископом в городе Эфес. В 80-м году за усердную проповедь Евангелия, борьбу с язычеством он принял мученическую смерть.