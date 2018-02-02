2 февраля православные христиане молятся святым мученикам Инне, Пинне и Римме

12:42, 02 февраля 2018
Праздники
1539 0
7

Они были учениками святого апостола Андрея Первозванного.

Святые мученики учили об Имени Христовом и крестили многих варваров, обратив к правой вере. За это они были схвачены местным князем, но не отказались от Христа и не принесли жертвы идолам.

Тогда стояла жестокая зима и Дунай был покрыт толстым слоем льда. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская их в воду.

Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные страшным холодом и морозом, преставились ко Господу.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter