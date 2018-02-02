2 февраля православные христиане молятся святым мученикам Инне, Пинне и Римме
12:42, 02 февраля 2018Праздники
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Святые мученики Инна, Пинна и Римма происходили из славян, которые жили в северной Скифии.
Они были учениками святого апостола Андрея Первозванного.
Святые мученики учили об Имени Христовом и крестили многих варваров, обратив к правой вере. За это они были схвачены местным князем, но не отказались от Христа и не принесли жертвы идолам.
Тогда стояла жестокая зима и Дунай был покрыт толстым слоем льда. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская их в воду.
Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные страшным холодом и морозом, преставились ко Господу.
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