Патриарх Кирилл встретится только с Президентом и верующими

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Блаженнейший Митрополит Владимир сегодня обсудили организационные вопросы относительно визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину 27 июля - 5 августа, в частности - сотрудничества Церкви и государства в его подготовке и проведении.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, по словам управляющего делами УПЦ архиепископа Белоцерковского и Богуславского Митрофана, был поднят вопрос относительно возможной встречи Виктора ЮЩЕНКО со Святейшим Патриархом в Киеве.

«Относительно встреч с официальными лицами, планируется, что состоится встреча только с Президентом Украины», - сообщил управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

Встреча состоялась в резиденции Блаженнейшего Митрополита. Также в ней принял участие секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий Александр.