1 февраля – день памяти преподобных Макариев Печерских

О преподобном Макарии из Дальних пещер известно, что он отличался щедростью, часто трудился в храме Божьем, постоянно занимался чтением Священного Писания и постился.

Согласно преданию, он в детстве много болел, и родители дали обет Богу отдать сына в Печерский монастырь, если он выздоровеет. Кротостью и смирением он заслужил любовь братии, которая научила его грамоте. За благочестивую жизнь он был возведен в сан дьякона и при жизни имел дар чудотворений.

О другом Макарии лишь известно, что он жил и трудился в Киево-Печерской обители в двенадцатом веке. Мощи преподобного Макария находятся в Ближних пещерах обители и открыты для поклонения.

Тропарь

Бывший нестяжателем Христа ради и Того за многия твоя добродетели в сердце твое вселивый, блаженне Макарие, молися о нас, поющих тя. От юности Христа усердне возлюбив, вдался еси Тому весь, яко непорочна жертва, и иго Его благое на себе взем, работал в нем, всечестне Макарие, спешне, темже убо молим тя: молися о душах наших.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской духовной академии и семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.