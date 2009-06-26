"Программа пребывания Патриарха Кирилла в Украине"

26 червня 2009 року в УНІАН відбулася прес-конференція «Програма перебування Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україні з 27 липня по 5 серпня 2009р.».

У прес-конференції взяли участь архієпископ Білоцерківський і Богуславський Митрофан (ЮРЧУК) – керуючий справами Української Православної Церкви, голова Синодальної комісії УПЦ з підготовки візиту; архімандрит Кирил (ГОВОРУН) – голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ; протоієрей Георгій Коваленко – прес-секретар Предстоятеля УПЦ, керівник прес-служби візиту.

Візит Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбудеться з 27 липня по 5 серпня 2009 року. Крім Києва Святіший Патріарх відвідає Крим, а також схід і захід України. Він звершить урочисті богослужіння в усіх трьох Лаврах України (Києво-Печерській, Святогірській і Почаївській), а також в Херсонесі на місці хрещення святого князя Володимира.

Розпочнеться візит 27 липня о 10:00 молебнем на Володимирській гірці. Того ж дня о 17:00 Патріарх звершить Всенощну в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а в день церковного вшанування святого рівноапостольного князя Володимира, 28 липня, о 9:00 – Божественну літургію на площі перед Успенським собором Лаври. Нагадаємо, що минулого року цей день був визнаний державним святом – днем Хрещення Київської Русі.

Символічно, що в Свято-Успенській Святогірській Лаврі Святіший Патріарх служитиме в день вшанування місцевої святині – Святогірської ікони Божої Матері – 30 липня, а в Свято-Успенській Почаївській Лаврі – в день 450-річчя принесення в Україну чудотворної Почаївської ікони Пресвятої Богородиці – 5 серпня. Богослужіння в Херсонесі відбудеться 2 серпня, в день пророка Божого Іллі.

В Києві Патріарх Кирил відвідає Флорівський і Покровський жіночі монастирі та місце будівництва Кафедрального собору УПЦ. Він також матиме зустріч зі студентами Київських духовних шкіл та українською інтелігенцією.

На Донбасі – новозведений Спасо-Преображенський кафедральний собор Донецька і Свято-Василівський чоловічий монастир в с.Микільське Донецької області.

В Криму – Свято-Троїцький жіночий монастир в Симферополі, де вклониться мощам святителя Луки, лікаря безвідплатного; будівництво Олександро-Невського кафедрального собору Симферополя, де освятить накупольні хрести.

На заході України Патріарха прийматиме Рівненщина та Волинь. Тут Святіший Кирил відвідає Свято-Троїцький Корецький жіночий монастир, Свято-Миколаївський Городокський жіночий монастир, Свято-Успенський Святогірський Зимненський жіночий монастир, Рівне, Луцьк та Володимир-Волинський.

В програмі візиту можливі зміни на користь появи додаткових подій.

З метою забезпечення ЗМІ інформацією щодо перебування Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила створено Прес-службу і Прес-центр візиту. Прес-центр розпочинає роботу з 1 липня 2009 року у корпусі 70а Києво-Печерської Лаври. Контактний телефон – 8 (044) 255 12 49. Електронна адреса – vizit2009@gmail.com

Акредитації ЗМІ на висвітлення подій за участі Святішого Патріарха Кирила триватиме два тижні – з 10 по 24 липня 2009 року. Про порядок акредитації можна буде дізнатися в прес-центрі візиту, а також на офіційному сайті УПЦ orthodox.org.ua , а також на офіційному сайті візиту patriarh.in.ua