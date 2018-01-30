30 января – день памяти преподобного Антония Великого

Основатель отшельнического монашества преподобный Антоний Великий родился в Египте около 250-го года.

Рано оставшись без родителей, Антоний удалился от мира и поселился в пустыне. Трудно описать все искушения и испытания, которые испытал этот подвижник.

Он страдал от голода и жажды, холода и жары. Но самое страшное его искушение, по словам самого Антония, было в сердце: это тоска по миру и беспокойство в мыслях.

К этому добавились соблазны демонов и различные ужасы. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец вскоре стал отцом и наставником многих людей.

Пустыня оживилась: в горах появились обители иноков. В 106 лет преподобный Антоний Великий мирно отошел к Господу.

Глас