30 января – день памяти преподобного Антония Великого
00:29, 30 января 2018
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Основатель отшельнического монашества преподобный Антоний Великий родился в Египте около 250-го года.
Рано оставшись без родителей, Антоний удалился от мира и поселился в пустыне. Трудно описать все искушения и испытания, которые испытал этот подвижник.
Он страдал от голода и жажды, холода и жары. Но самое страшное его искушение, по словам самого Антония, было в сердце: это тоска по миру и беспокойство в мыслях.
К этому добавились соблазны демонов и различные ужасы. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец вскоре стал отцом и наставником многих людей.
Пустыня оживилась: в горах появились обители иноков. В 106 лет преподобный Антоний Великий мирно отошел к Господу.
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