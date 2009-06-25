Почти 80% выживших во время катастроф считают, что их спас Бог

От 75 до 80% людей, чудом выживших во время катастроф, стихийных бедствий, экстремальных ситуаций и войн, верят, что их спас Бог, утверждают исследователи. Об этом сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на британскую газету "Таймс".

Примечательно, что такого убеждения люди придерживаются вне зависимости от своей религиозной принадлежности. Некоторые верят в то, что им в эти минуты помог Создатель, кто-то благодарит своего ангела-хранителя, кто-то – просто "высшие силы". Однако практически все после пережитого чуда убеждаются, что Бог имеет замысел по отношению к ним и дает им силы выжить в трудные минуты, пишет британская газета.

Как отмечает издание, глубоко верующие люди особенно часто выживают в критических ситуациях, а согласно исследованиям группы ученых из Техасского университета, постоянные прихожане храмов живут в среднем на семь лет больше, чем те, кто не ходит в церковь.

Ученые называют религию одним из "социально-психологических факторов, благотворно действующих на иммунную и нервную систему" верующих. Другой причиной долгожительства является тот факт, что люди, старающиеся жить по заповедям, не курят, не злоупотребляют алкоголем и в большинстве случаев лишены вредных привычек.

Издание приводит случай с ньюйоркцем Стэном Прэймнэтом, который дважды чудесным образом спасся во время взрывов во Всемирном торговом центре. В 1993 году он обедал в кафе 80-го этажа южной башни-близнеца, когда на автостоянке под северной башней прогремел взрыв. Вокруг поднялась суета, но Стэн продолжал обедать.

"Когда меня спросили, как я могу сохранять спокойствие, я ответил: "Господи, если сегодня Ты судил мне вернуться домой, то я вернусь домой сытым", - рассказал он.

Когда 11 сентября 2001 года Стэн, находясь на рабочем месте на 82-м этаже южной башни, выглянул в окно, то увидел, как прямо на него движется огромный самолет. Со словами "Господи, я бессилен что-то сделать, помоги мне!" он упал под стол, а самолет врезался в здание на уровне 78-86-го этажей. Почти весь интерьер и конструкции были разрушены, но Стэн и оставшаяся лежать на его столе Библия не пострадали.