29 января – день памяти праведного Максима Тотемского

Праведный Максим, иерей Тотемский, некоторое время был священником в городе Тотьме Вологодской епархии.

В течение сорока лет он проходил тяжелый подвиг юродства о Христе, постоянно находясь в посте и молитве.

Блаженный Максим скончался в глубокой старости в январе 1650 года и был погребен в Воскресенской церкви, в которой служил.

Местное почитание святого началось в 1715 году, в связи с многочисленными чудесами, которые происходили при его гробе.

Тропарь

Непорочным священством Богови послужив, посреде мирскаго мятежа юродство избрал еси, взем бо крест, последовал еси Христу невозвратным помыслом и, с любовию к Нему добродетельми приближался, земная оставив, Небесная восприял еси, блаженне Максиме, отче наш, моли Христа Бога сохранитися граду Тотьме невредиму и спастися душам нашим.

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