29 января православные христиане поклоняются честным веригам святого апостола Петра

Около 42 года апостол Петр согласно распоряжению Ирода Агриппы был посажен в темницу за проповедь о Христе Спасителе.

Святого апостола заковали в железные цепи. Ночью, накануне суда над ним, ангел Господень снял с апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы.

Когда христиане услышали об этом чуде, то взяли цепи, иными словами - вериги, и хранили их как драгоценность. Многие больные, которые приходили к ним с верой, получали исцеление.

Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме, а с середины пятого века были перенесены из Иерусалима в Константинополь. Одна цепь была положена в храме, построенном в честь святого апостола Петра в Риме.

Ежегодно в этот день вериги апостола Петра выносятся, чтобы все верующие могли им поклониться.

Тропарь

Рима не оставль, к нам пришел еси честными веригами, яже носил еси, апостолов первопрестольне. Имже верою покланяющеся, молимся: твоими к Богу молитвами даруй нам велию милость.

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