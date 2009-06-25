Конгресс Свидетелей Иеговы стал поводом к депутатскому запросу

Областной конгресс «Свидетелей Иеговы» под названием «Пильнуйте» состоится во Львове 26 – 28 июня.

Организаторы ожидают, что в мероприятии, которое состоится на стадионе «Украина», примут участие около 14 000 делегатов из Львовской области. Об этом сообщает risu.org.

В то же время депутат Львовского областного совета от фракции УНП Олег НЕМЧИНОВ обратился с депутатским запросом к городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ с просьбой объяснить, на каком основании на территории коммунальных предприятий города проводят массовые мероприятия религиозного харектера, ведь стадион не предусмотрен для использования в качестве культового сооружения.

Согласно информации пресс-службы «Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине», в июне и июле Свидетели Иеговы проведут 30 конгрессов в 25 городах Украины. По всей стране программа будет проводиться на украинском, российском, румынском и венгерском языках, а также на языке жестов. Ожидается, что общее количество собравшихся на всех конгрессах в Украине будет составлять около 155 000 лиц.