26 января православные христиане молитвенно чтят память преподобного Елеазара Анзерского

Преподобный Елеазар Анзерский родился в городе Козельске в семье купцов Севрюкиных.

По благословению родителей, он ушел в Соловецкий монастырь, где принял постриг от игумена преподобного Иринарха. В монастыре открылось его удивительное художественное дарование: он обучился резьбе по дереву и участвовал в украшении Преображенского собора.

Вскоре, он удалился на Анзерский остров, где стал отшельником и постоянно находился в молитве и размышлении о Божественном. Чтобы добыть себе пропитание на пустынном острове, преподобный Елеазар вырезал деревянные чашки, которые оставлял на пристани. Проплывавшие мимо острова забирали чашки, а взамен оставляли припасы.

В 1616 году преподобный Елеазар был пострижен в схиму. Иноки, которые собрались вокруг преподобного, образовали скит со строгим уставом иноческого жития по древнему образцу. Монашеские кельи были построены далеко одна от другой. Отшельники собирались вместе только для субботних и воскресных богослужений. Келейная молитва сочеталась с тяжелым телесным трудом.

Преподобный Елеазар занимался книгописанием. Ему принадлежит также толкование на чин келейного монашеского правила. Преподобный Елеазар скончался в глубокой старости.

Тропарь

Отверг плоти тленная, нетленных потщался еси достигнути, и, мира удалився, вселился еси в морский остров, и на нем усердно многа лета Господеви поработал еси, сего ради и дары прозрения и чудес обогатился еси, отче преподобне Елеазаре. Христа Бога моли даровати нам мир и велию милость.

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