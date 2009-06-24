Богослужения Киево-Печерской Лавры будут транслировать в Интернете

С 27 июня богослужения, которые проходят в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, будут транслироваться в режиме реального времени в Интернете. Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, решение об организации прямой видеотрансляции было принято по просьбам верующих из разных областей Украины, а также из зарубежья.

Трансляция служб будет вестись на сайте Лавры www.lavra.ua в разделе «Прямая трансляция богослужений» по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

«В данном случае от применения современных информационных технологий есть безусловная польза – расширение границ просветительской миссии Церкви», - прокомментировал нововведение наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архиепископ Вышгородский Павел.