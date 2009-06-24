В Киеве состоится международная встреча православных литераторов

Международный клуб православных литераторов «Омилия» собирает своих участников в Киеве. Встреча состоится 16 июля в 18.00 в киевском Доме ученых (ул. Владимирская 45-я, ст. метро «Золотые ворота»).

В форуме примут участие такие авторы, как протоиерей Николай Агафонов (Самара, РФ), монах Всеволод (Филипьев) (Джорданвиль, США), Алексей Горбунов (Уфа, РФ).

В рамках встречи состоится вручение Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Владимиру удостоверения Почетного члена Международного клуба православных литераторов за № 001, а также презентация детской книги О. Горбунова «Ерошкины дорожки», изданной в этом году клубом совместно с Издательским отделом УПЦ. В программу включен концерт классической и авторской музыки.

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