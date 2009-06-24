В Севастополе Патриарха будут ждать 150 тысяч паломников

Для этого они собираются приехать в Севастополь во время визита Патриарха, намеченного на 2 августа, уже начали поступать заявки из епархий Восточной Украины. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН, сообщает "Новый Регион".

В рамках подготовки визита Севастополь посетили руководители администрации и личной охраны Патриарха, а также глава службы протокола.

Прямую трансляцию Божественной Литургии в Херсонесе и встречи с верующими на площади Нахимова будут вести телеканалы "Интер" и "Севастополь". Спонсируют визит российские и украинские предприниматели.

Казарин напомнил, что это первый визит Московского Патриарха в Крым за всю историю православия, в то время как римские папы посещали полуостров дважды.