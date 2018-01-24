24 января православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Елецкой"

Об этой иконе известно лишь то, что находилась она в городе Ельце Орловской губернии. Кроме того, летописи зафиксировали год её явления – 1060, то есть тот же, что и у Елецкой–Черниговской иконы.

Исследователи считают, что Елецкая икона является поздним списком, то есть копией, с Елецкой-Черниговской. Помимо поясного изображения Божией Матери существуют ещё один вид Елецкой иконы – ростовой. На этой иконе изображено явление Царицы Небесной Тамерлану перед его походом на Москву, бывшее в 1395 году в городе Ельце.

Отдыхающему в шатре на горе Аргамач Тамерлану явилась в видении грозная Светоносная Дева с сонмом святых. В тот же день, 26 августа, жители Москвы встречали чудотворную Владимирскую икону Божией Матери и молились пред ней о спасении от страшного нашествия. Устрашенный видением, Тамерлан воскликнул: "Итак, мы не одолеем земли русской!" – и повернул с ордой назад. В память об этом чудесном событии написана икона Елецкая и установлено местночтимое празднование – 8 сентября.

Тропарь

Днесь светло красуется древний град Елец, поминающе славное чудо Пресвятыя Богородицы: егда бо на стогнах Первопрестольныя Москвы икону Ея чудную людие московстии сретаху, тогда Сама, Владычице, на горе Аргамачстей во граде Ельце, на сретение нечестивому Тамерлану изшедше, грозное его нашествие вспять обрати. Сего дивнаго явления изображение на новописанней иконе зряще и Заступницу нашу за вся благодеяния Ея благодаряще, умильно Ей взываем: и в предняя не остави нас, о Мати Милосердая.

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