В Киево-Печерской Лавре отправили панихиду по Анне Ахматовой

Сегодня в Киево-Печерской Лавре была отправлена панихида по писательнице и поэтессе Анне Ахматовой, сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви.

Богослужение совершил управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан.

«Анна Ахматова имеет непосредственное отношение к Украине, она родилась в Одессе. Когда жила в Санкт-Петербурге, то часто ходила в Никольский храм, память о котором навеки сохранилась в ее бессмертных стихотворениях. Украинская Православная Церковь не забывает своих верных чад и после их смерти. Мы всегда отправляем панихиду и по Тарасу Шевченко, и по Николаю Гоголю, и по Анне Ахматовой», - процитировали в пресс-офисе слова Владыки.