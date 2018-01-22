22 января – память святого мученика Полиевкта

Святой Полиевкт был первым мучеником в армянском городе Мелитине.

Он был язычником и служил воином при императоре Декии. У святого был близкий друг-христианин, которого звали Неарх. Когда началось гонение на христиан, Неарх как-то сказал Полиевкту: "Друг, мы скоро расстанемся с тобой, меня заберут на мучения, а ты, скорее всего, откажешься от дружбы со мной".

Полиевкт ответил ему, что видел во сне Христа, Который снял с него одежду и надел другую, светлую. "С этой минуты, - сказал он, - я готов служить Господу Иисусу Христу".

Святой Полиевкт вышел на городскую площадь, разорвал висевший там царский указ об обязательном поклонении идолам и выбил из рук жрецов идолов, которых они несли. Тесть его, правитель Фелокс, которому поручили исполнить царский указ, пришел в ужас от поступка святого Полиевкта и заявил, что теперь он должен будет умереть.

"Иди, прощайся с женой и детьми", - сказал он. Пришла жена и стала в слезах умолять мужа отказаться от Христа. Заплакал и его тесть Фелокс. Но святой Полиевкт остался при своем решении и склонил свою голову под меч палача и крестился в собственной крови в 259 году.

При святом равноапостольном императоре Константине в Мелитине был построен храм во имя святого мученика Полиевкта. Как на Востоке, так и на Западе мученик Полиевкт почитается как хранитель клятв и договоров.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Полиевкт, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.

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