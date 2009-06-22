XXI век порождает религиозные организации «нового типа»

Национальный совет по разведке США выпустил доклад «Глобальные тенденции-2025: меняющийся мир». Несмотря на то что документ был опубликован еще в конце минувшего года, он остался практически незамеченным. Между тем футурологические построения экспертов американской разведки представляют определенный интерес, в частности в отношении прогноза о будущем религии. Авторы доклада считают, что XXI век станет эпохой религиозных войн и возрастания в политике роли религиозных организаций. Определяющее значение в этих процессах будет играть глобализация, которая уже сегодня приводит к появлению так называемого сетевого общества. Религия в таком обществе из задавленного модернизмом пережитка архаики вновь становится первостепенным фактором жизни общества.

Дело в том, что социальные сети, создаваемые религиозными сообществами, могут быть более эффективны, чем, например, сообщества, организованные по национальному принципу. Огромную роль здесь играют глобальные средства массовой коммуникации, в первую очередь интернет. Уже сегодня теле- и интернет-проповедники оказывают сильнейшее влияние на взгляды и мнения не только своих сограждан, но и самой разнообразной аудитории, разбросанной по различным уголкам земного шара. Такие проповедники могут эффективно действовать как в северном, так и в южном полушариях планеты. Вот несколько примеров.

Известный исламский проповедник Амир Халид призывает своих единоверцев к терпимости и мирному сосуществованию с представителями других религий. По популярности его сайт занимает третье место в арабском мире, ненамного отставая от сайта самого влиятельного среди мусульман международного арабоязычного телеканала «Аль-Джазира».

В христианском мире в настоящее время весьма активен нигерийский телеевангелист Мэттью Ашимолово. Международный христианский центр «Кингсвэй» (KICC), главой которого он является, проповедует учение «о здоровье и преуспеянии». Ашимолово рассказывает прихожанам, в основном этническим африканцам, живущим в бедных районах Лондона, что Бог хочет видеть всех людей богатыми и здоровыми. Три года назад нигерийский проповедник заказал архитекторам проект первого на Британских островах здания мегацеркви – с амфитеатром и телестудией. По сравнению с этим зданием, рассчитанным на 8 тыс. человек, самая большая англиканская церковь, Ливерпульский кафедральный собор, рассчитанный на 3 тыс. человек, кажется просто карликом. Не меньшую известность получил и другой нигерийский проповедник Сандей Аделаджа, основатель крупнейшей в Восточной Европе харизматической Церкви «Посольство Божие» со штаб-квартирой в Киеве. Одним из самых известных его последователей является Леонид Черновецкий – нынешний городской голова «матери городов русских».

Это лишь немногие наиболее характерные примеры религиозной организации «нового типа» – то есть основанной не на патриархальной церковности, а на использовании новейших средств массовых коммуникаций для весьма агрессивной религиозной пропаганды. Возможно, в настоящее время мир начинает делать первые шаги по вступлению в новый век, век политического клерикализма, при котором известные проповедники будут играть роль «серых кардиналов» при основных международных политических игроках.

Парадоксальным образом религиозные организации «нового типа», порожденные глобализацией, будут мощным средством противодействия глобальной модернизации мира. Проповедники, имеющие в своем распоряжении значительные финансовые средства, в состоянии канализировать социальные и политические протесты, особенно в странах, материально опустошенных в результате всемирного экономического кризиса, резкого спада производства и массовой безработицы. Религиозные активисты могут использовать священные тексты и исторические традиции для подогревания недовольства населения, апеллируя к социальной справедливости.

Эксперты Национального совета по разведке США всерьез опасаются возникновения мятежей на религиозной почве и этнических беспорядков в том случае, если мировой экономический кризис затянется, а глобальный экономический рост резко пойдет вспять. Они будут происходить во многих странах мира, прежде всего в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и большей части регионов Африки. Авторы документа полагают, что если даже умеренно жесткие прогнозы изменения глобальных климатических условий окажутся верны, то именно они могут стать причиной религиозного противостояния во многих регионах Африки и Азии.

В частности, борьба за водные ресурсы и источники энергии станет причиной острейших социальных конфликтов, которые примут форму противостояния мирового ислама и мирового христианства. Эта угроза реальна как для мусульманских стран со значительным христианским меньшинством (Египет, Индонезия, Судан), так и для преимущественно христианских государств со значительным мусульманским меньшинством (Конго, Филиппины, Уганда). Религиозные войны могут возникнуть и в странах с примерно равным количеством христиан и мусульман (Эфиопия, Нигерия, Танзания).

Однако авторы доклада приходят и другому выводу. Без социальных сетей, организованных по религиозному признаку, уровень хаоса и расслоения общества в развивающихся странах мог бы быть сегодня намного выше. За прошедшие 30–40 лет ранее преобладавшие в населении земного шара сельские сообщества в значительной степени урбанизировались. Миллионы мигрантов оказались в крупных городах без необходимой инфраструктуры для обеспечения нормального здравоохранения, образования и социальной защиты. Альтернативные государственным системы взаимопомощи, создаваемые религиозными организациями, стали мощным фактором привлечения масс к религии. Чем слабее государство и его институты, тем выше роль религиозных организаций и тем эффективнее призывы прежде всего фундаменталистского характера.

Ислам, как считают авторы доклада, будет по-прежнему сохранять свои достаточно сильные позиции. Однако внутренние противоречия между его последователями могут также стать источником напряженности. Вполне вероятно, что активность мусульман может спровоцировать обратную реакцию со стороны христиан. К 2025 году процессы глобальной интеграции окажутся перед лицом целого ряда проблем, таких как национализм, религиозный фанатизм и, возможно, некий вариант возрожденного марксизма. Могут также возникнуть и другие течения, основанные на принадлежности к тому или иному классу, клану либо этносу, а также на некоторых постулатах идеологии западного секуляризма.