Найдены новые документы о роли Ватикана во Второй мировой войне

Папа Пий XII был "настоящим героем Второй мировой войны". Таково мнение Гари Круппа, президента Фонда Pave the Way (PTWF), штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке. Круп объявил о том, что найдено более 2.300 страниц оригинальных документов, относящихся к периоду между 1940 и 1945 гг., в которых отражена деятельность Папы Пачелли по спасению многих евреев от Холокоста. Документы были найдены в одном из монастырей Авеллино, и, – как сообщает агентство Zenit, – это случилось благодаря "многолетнему частному исследовательскому проекту, цель которого состоит в том, чтобы выявить действия Ватикана во время Второй мировой войны". В секретном ватиканском архиве было также найдено множество примеров "прямых действий и пастырского учительства Пия XII, направленных на спасение евреев от нацистской тирании". А также имеются "документальные доказательства" о "прямом вмешательстве Пачелли в их защиту от турок-оттоман в 1917 году и о его поддержке создать еврейскую отчизну в Палестине в 1925 году". "Вероятно, – сказал Гари Крупп, – Папа Пий XII спас больше евреев, чем все политические и религиозные лидеры мира вместе взятые. Кроме того, он делал все это с истинным героизмом, под прямой угрозой немецких стрелков, стоявших всего в двухстах метрах от его окон".