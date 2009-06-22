Польские мусульмане требуют закона о свадьбе по исламскому обряду

До традиционного и одного из самых стойких оплотов католицизма – Польши - докатилась волна всемирного мусульманского освобождения.

Польские мусульмане требуют признания своих прав, а именно – отмены обязательного упоминания в пятничной молитве Польши и ее президенте, признания свадеб, совершенных по исламскому обряду, предоставление выходных дней на исламские праздники.

Польский телеканал TVP Info сообщает о том, что представители МИДа и «Мусульманской Религиозной Ассоциации» в данный момент работают над новым законом, отменяющим обязательную молитву за Польшу и ее президента (которая была введена еще в 1936 году) и признает браки, заключенные по мусульманскому обряду.

Первые мусульмане появились в Польше в 14-м веки, и ими были татары. В настоящий момент польская мусульманская община насчитывает 30 тысяч человек.