На Святой Горе Афон избран новый протепистат

Согласно с древним афонским установлением 14 июня в Кариесе (столице Святой Горы) состоялась замена членов Священной Эпистасии.

Иеромонах Стефан из монастыря Хиландар передал посох протепистата иеромонаху Никодиму, представителю монастыря Великая Лавра, являющемуся первой обителью в афонской иерархии, а тот, в свою очередь, вручил его новому протепистату монаху Симону из монастыря Дионисиат.

Новый протепистат Афона монах Симеон, представляющий древний монастырь святого Дионисия, будет возглавлять распорядительный орган Святой Горы — Священную Эпистасию — в 2009-2001 гг.

Посох протепистата, точнее посох Пресвятой Богородицы, как называют его насельники Святой Горы, символизирует собой единство всех монастырей Афона и ту любовь и единомыслие, которые существуют на Святой Горе. На навершии посоха выгравированы имена всех двадцати монастырей в их иереархической последовательности.

Помимо монастыря Дионисиат в этом году в Священную Эпистасию войдут представители болгарского монастыря Зограф, русского Пантелеимонова монастыря и греческого монастыря Констамонит.

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Согласно Уставу, высший законодательный и судебный орган монастырского управления Святой Горы — Чрезвычайное двадцатичленное собрание, составляемое настоятелями всех 20 монастырей — собирается дважды в год: спустя 15 дней по Пасхе и 20 августа (ст. 43 Устава) в административном центре — Кариесе. Исполнительная власть на Святой Горе осуществляется Священным Собором (Кинотом), состоящим из 20 членов (антипросопов), каждый из которых представляет свой монастырь. Распорядительной властью наделен отдельный комитет (Священная Эпистасия) из 4-х «наблюдателей» (эпистатов), состав которой меняется каждый год 1 июня. Каждый монастырь бывает представлен в Эпистасии раз в пять лет наряду с тремя другими в его группе монастырей. Старший член Эпистасии (монах, представляющий старший в группе монастырь) именуется протоепистатисом, или назиром.