В Днепропетровских храмах молятся за экологию региона

Во всех храмах Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви за Божественной литургией читается сугубое молитвенное обращение о сохранении региона от химического заражения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской епархии, в частности, во всех церквях читается «Молитва за Святую Церковь и град (весь) в скорби и обстоянии сущие».

По данным пресс-службы, молитвенное обращение было введено по благословлению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, в связи с тем, что 80 процентов территории Днепропетровской области является зоной возможного химического заражения.

«В «черный список» предприятий, использующих в своей деятельности химически опасные вещества - хлор и аммиак, попали 25 днепропетровских предприятий. Наиболее химически опасными объектами в Днепропетровске являются «Южмаш», комбинат «Злагода», «Хладокомбинат», молочная фабрика «Rainford» и множество насосно-фильтровальных станций», - процитировали в епархии сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Днепропетровской облгосадминистрации.