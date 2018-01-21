21 января православные христиане молятся священномученику Исидору Юрьевскому

Священномученик Исидор был священником Никольского храма в городе Юрьеве, современном Тарту в Эстонии.

По договору, заключенному в 1463 году между Московским князем и ливонскими рыцарями, последние обязывались оказывать всяческое покровительство православным в Дерпте. Однако ливонцы нарушили договор и стали принуждать православных к унии.

Отец Исидор мужественно стал на защиту Православия. Он предпочел принять мученический венец, но не подчиниться католикам.

Блаженный Исидор и с ним семьдесят два прихожанина были утоплены в проруби в праздник Богоявления после освящения воды в реке Амовже. Весной, во время разлива, нетленные тела святых мучеников и среди них тело священномученика Исидора в полном облачении были найдены проезжавшими русскими купцами на берегу.

Святых погребли около Никольской церкви.

Тропарь

Страстотерпцы Господни блаженнии, православную веру Христову со дерзновением проповедасте, и на судищи учения врагов неправая обличисте: того ради и ввержени бысте, святии, во глубину речную, души же ваши вселишася в Небесныя кровы, идеже со святыми предстояще Престолу Царя всех Бога, молитеся Ему за благовернаго императора нашего и за вся православныя люди, подвиги ваша честно почитающия.

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