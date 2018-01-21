21 января – память преподобной Домники

Преподобная Домника прибыла из Карфагена в Константинополь во время правления императора Феодосия Великого.

Здесь она приняла крещение и поступила в монастырь. Строгими и продолжительными подвигами она поднялась на высоту духовного совершенства.

Святая исцеляла больных, имела силу над стихиями, предсказывала будущее. Своими чудесами преподобная обращала жителей столицы к заботам о вечной жизни, о душе.

Святая отошла из жизни в глубокой старости в 474 году.

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