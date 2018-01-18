18 января - память святых мучеников Феопемпта и Феоны

Святой Феопемпт был епископом в Никомидии во времена правления императора Диоклетиана.

Выступая против идолопоклонства, он защищал веру Христову. Вызванный к царю, он отказался выполнить его требование поклониться идолу Аполлону. Святого Феопемпта бросили в раскаленную печь, но святитель остался жив.

Ночью царь с отрядом воинов пошел к печи и там действительно увидел святого живым и молящимся Богу. Диоклетиан приказал морить святого Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней, но и тут волей Божией мученик был сохранен.

Тогда царь вызвал известного волшебника Феону, взявшегося разрушить "чары", которыми, как они предполагали, обладает святой епископ Феопемпт. Феона приготовил для святого Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть ее.

Яд нисколько не повредил святому Феопемпту. Феона во второй раз испытал на мученике действие еще более сильного яда, но, видя, что святой Феопемпт остается невредим, сам уверовал во Христа.

Его бросили в темницу вместе со святым епископом, который крестил его, дав ему имя Синесий. Утром Диоклетиан позвал святого Феопемпта и вновь убеждал отказаться от Христа.

В конце концов святой был обезглавлен. Святой мученик Феона, который отказался принести жертву идолам, был живым закопан в глубокий ров.

Святые мученики Феопемпт и Феона погибли в Никомидии в 303 году.

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