17 января Православная Церковь молитвенно вспоминает собор святых семидесяти апостолов

Собор святых семидесяти апостолов был установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из семидесяти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их.

Они были избраны Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.

Четьи-Минеи указывают следующие имена: Иаков, брат Господень, Марк евангелист, Лука евангелист, Клеопа, брат Иосифа Обручника, Симеон, сын Клеопы, Варнава, Иосиф, или Иосия, прозываемый Варсавой или Иустом, Фаддей, Анания, Стефан архидиакон, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Тимофей, Тит, Филимон, Онисим, Епафрас, Архипп, Сила, Силуан, Крискент, или Криск, Крисп, Епенет, Андроник, Стахий, Амплий, Урван, Наркисс, Апеллий, или Апелл, Аристовул, Иродион, или Родион, Агав, Руф, Асинкрит, Флегонт, Ерм, Патров, Ермий, Лин, Гаий, Филолог, Лукий, Иасон, Сосипатр, Олимпан, или Олимп, Тертий, Ераст, Куарт, или Кварт, Евод, Онисифор, Климент, или Клим, Сосфен, Аполлос, Тихик, Епафродит, Карп, Кондрат, Марк, он же Иоанн, Зина, Аристарх, Пуд, Трофим, Марк, племянник Варнавы, Артема, Акила, Фортунат, Ахаик.

По сошествии Святого Духа апостолы проповедовали в разных странах, и некоторые сопутствовали апостолам из числа двенадцати, как святые евангелисты Марк и Лука, помощник святого апостола Павла Тимофей, ученик святого евангелиста Иоанна Богослова святой Прохор и другие.

Многие из них были узниками за Христа, многие приняли венец мученической смерти. К семидесяти апостолам причислены еще два - святые апостолы Кифа, которому явился Господь по Воскресении и Симеон, по прозванию Нигер, так как они тоже прославились апостольской проповедью.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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