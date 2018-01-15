15 января - день памяти преподобного Серафима Саровского

Стяжи дух мирный, и тысячи спасутся вокруг тебя. Преподобный Серафим Саровский

«Сей – из рода нашего». Такие слова услышал Серафим Саровский от Божьей Матери, явившейся ему во время болезни.

В житии святого о явлении Девы Марии вспоминается 12 раз.

Поучительное слово преподобный подкреплял пророчествами, исцелениями и чудотворениями. Многие воины, получившие благословение от преподобного Серафима, засвидетельствовали, что по его молитвам они остались невредимыми на поле боя. Именно по велению Божьей Матери преподобный учредил и отдельную Серафимо-Дивеевскую общину.

Тысячи паломников и ныне ежедневно спешат в Дивеевский монастырь, чтобы поклониться мощам святого и на себе испытать благодатную силу его молитв.

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