14 января - Обрезание Господне

С четвертого века православные христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Необрезанный не был посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю всех, считался иноверным, недостойным приносить Богу жертву, недостойным к Нему обращаться.

Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, мнимый отец Иисуса, естественно, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени — Иисус, Спаситель, — совершили этот обряд.

Православным христианам особенно важно в этот праздник вспоминать о том, что и Пресвятая Богородица, и Иосиф были истинными иудеями, почитавшими Закон. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны.

Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Тропарь

На Престоле огнезрачнем в Вышних седяй со Отцем Безначальным и Божественным Твоим Духом, благоволил еси родитися на земли от Отроковицы Неискусомужныя, Твоея Матере, Иисусе, сего ради и обрезан был еси, яко Человек осмодневный. Слава всеблагому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава снизхождению Твоему, Едине Человеколюбче.

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