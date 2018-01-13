Сегодня день памяти святителя Петра Могилы

Имя Петра Могилы - одно из лучших украшений нашей церковной истории. Он, несомненно, превосходил всех современных ему иерархов не только Малоросской, но и Великоросской Церкви и даже всей Церкви Восточной, - превосходил своим образованием, еще более - своей любовью к образованию и своими подвигами на пользу просвещения и Церкви.

Сегодня Православная Церковь празднует память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого. Его имя чаще всего ассоциируется с известным «требником Петра Могилы», которым священнослужители пользуются до сих пор. Этот требник действительно написан святителем Петром, так же как и первый русский православный катехизис.

Однако главным делом жизни святителя была борьба за православие, против католической экспансии и распространения унии в Украине. Петр Могила - сын валашского правителя, самый образованная человек своего времени, он учился и на родине и за рубежом, полиглот, прекрасный фехтовальщик и кавалерист, храбрый воин - герой Хотинской битвы с турками.

Но он был не только храбрым солдатом, но и настоящим воином Христовым. Все свое имущество он полностью потратил на возрождение православия в Украине и обустройство православных учебных заведений в Киеве. Петр Могила жил в период, во многом определяющий судьбу православия в Украине.

С участием польской власти происходило активное насаждения церковной унии. Трудность была и в том, что к 1620 году у православных не было митрополита, не стало и епископов, некому было посвящать священников, иногда по смерти священников церкви закрывали.

И в 1620 году через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Феофан. Здесь казацкий гетман Петр Конашевич-Сагайдачный и русские дворяне упросили его рукоположить им православного митрополита. Феофан сделал митрополитом Иова Борецкого, игумена Киевского Золотоверхо-Михайловского монастыря и, кроме того, посвятил еще епископов различных епархий.

Именно под влиянием митрополита Иова и оставил светскую жизнь Петр Могила, приняв монашество и священный сан. Он постригся в Печерской Лавре, еще не достигнув 30 лет от рождения. Уже само по себе вступление в монашеское звания такого знатного человека давало поддержку православному делу.

В 1627 году Могила был избран Киево-Печерским архимандритом и фактически возглавил борьбу православных с католиками и униатами. Для образования молодежи он задумал открыть при монастыре высшую школу. Для этого были необходимы хорошие учителя, поэтому архимандрит Петр за собственный счет начал отправлять молодых людей за границу.

По просьбе православных Могила не открывал особого училища, а направил свое внимание и пожертвования на уже существующее братское училище на Подоле. Так святой стал создателем Киево-Могилянского коллегиума, впоследствии Духовной Академии (названной так в его честь), самого крупного центра образования на Украине.

В 1632 году святитель Петр добился от короля восстановления прав Православной Церкви в Украине и возвращение храмов и монастырей. После этого Петр был избран митрополитом Киевским и Галицким. Святитель сумел вернуть многие церкви и монастыри, захваченные униатами, в частности Софийский собор, к которому относился с особой любовью.

Православным вернули Выдубицкий монастырь, были восстановлены церковь св.Василия, древний храм Спаса-на-Берестове и другие. В 1635 году усилиями святого были очищены от развалин остатки Десятинной церкви, причем, во время работ был найден в земле гроб св. Владимира. Петр Могила лично трудился над пересмотром богослужебных книг, сверяя их с греческими оригиналами.

Без его благословения богослужебные книги не выходили в печать. Еще в 1629 году Петр Могила издал «Служебник», одобренный на Киевском Соборе митрополитом Иовом Борецким и епископами. Позже вышел «Требник». В нем Петр Могила не ограничился только изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснения и наставления, как поступать в отдельных случаях. Святитель также является автором большого числа проповедей и рассказов.

Святитель Петр Могила умер 13 января 1647 года на пятидесятом году своей жизни.

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