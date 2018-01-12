12 января день памяти мученицы Анисии Солунской (ІІІ–IV век)

При правлении императора Максимиана каждый имел право безнаказанно убить христианина.

Однажды, когда святая Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пришла на языческий праздник солнца. Девушка отказалась.

Когда же воин дерзко попытался сорвать с ее головы покрывало, Анисия воспротивилась этому. В гневе воин пронзил исповедницу мечом.

Так юная Анисия отдала свою чистую душу в руки Господа. Христиане с честью похоронили тело святой мученицы в городе Солунь близ городских ворот.

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