11 января - день памяти праведных Иосифа Обручника, Давида царя, а также Иакова, брата Господня по плоти

Иосиф Обручник, обрученный муж Пресвятой Девы Марии, по прямой линии происходил из рода царя Давида, но находился в бедности и, проживая в глухом Назарете, занимался плотничеством.

О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало. По-видимому, он скончался вскоре после посещения Иерусалима с двенадцатилетним летним Иисусом Христом, так как о нём после того уже не упоминается.

Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Младший сын Иессея, в юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. Он отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому во время нашествия филистимлян он Божией помощью одолел в единоборстве великана Голиафа, что решило исход войны в пользу израильского народа.

Претерпев много обид от царя Саула, который видел в нем любимца народа и своего соперника, Давид явил своё незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал этого. После гибели Саула и его сына Давид был провозглашён царём южной части израильского государства, а после убийства второго сына Саула - царём всего Израиля. Он устроил новую столицу - Иерусалим, а в нём - новую скинию; его великое желание построить вместо скинии храм не сбылось.

Ему было предсказано, что храм построит его сын. Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя - Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. Святой апостол Иаков, брат Господень, старший сын Иосифа Обручника от его первого брака.

Апостол Иаков вспоминается в святые дни празднования Рождества Христова вместе со своим отцом Иосифом и святым царем и пророком Давидом, потому что, по преданию, сопровождал святое семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею.

После Вознесения Господня Иаков был первым Иерусалимским епископом, пользовался великим уважением не только у христиан, но и среди иудеев. Он принял мученическую смерть за Христа: его сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа.

Тропарь

Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса, богоотцу: Деву видел еси рождшую, с пастыри славословил еси, с волхвы поклонился еси, Ангелом весть прием. Моли Христа Бога спасти души наша.

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