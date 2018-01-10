10 января день памяти апостола от 70-ти Никанора (I век)

Мысль о вечности всегда оказывала большое действие: она вдохновляла мучеников и делала для них нестрашными самые жестокие страдания. Архиепископ Иннокентий Херсонский

Две тьмы. Так на церковнославянском языке звучит число двадцать тысяч. Две тьмы, ставшие светом для других. Именно столько христиан собралось в 303-м году на Рождество Христово в храме города Никомидия. Во времена императора Диоклетиана христиан подвергали страшным гонениям.

На этот раз римская власть испытала их веру огнем. Храм был сожжен. Церковь сравнивает никомедийских христиан с отроками Вавилонскими, которых по приказу царя Навуходоносора бросили в печь. Так и никомедийские христиане, восхваляя Бога, стали золотом в горниле пылающего храма.

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