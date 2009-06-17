Эстонский политик жертвует на строительство православного храма

Известный эстонский политик Центристской партии Макс КАУР разместил через своих представителей на международном художественном аукционе картины эстонской художницы Эве ПЯРНАСТЕ. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Delfi.

Начальная стоимость лотов – более миллиона эстонских крон (1 крона = примерно 15 евроцентов), вырученные деньги планируется направить на строительство православного храма в Ласнамяэ.

"Как русскоязычный политик считаю, что это хороший человеческий знак,когда творчество борца за свободу Эстонии поддержит строительство православного храма в Таллинне. Это показывает определенную толерантность и двухсторонний интеграционный процесс в развитии нашего общества. Так как это благотворительная акция, все вырученные средства от продажи произведения искусства поступят в фонд строительства храма. Как борец против казино замечу, что сегодня в Эстонии игровых залов казино больше, чем церквей", – отметил Макс КАУР.