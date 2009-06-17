В России готовят к выпуску Ветхий Завет в современном переводе

Российское библейское общество (РБО) в 2010 году планирует завершить перевод на русский язык всех канонических книг Ветхого Завета, сообщает портал Богослов.ru.

Как отмечает Богослов.ru., переводчики РБО поставили перед собой задачу: соблюдая преемственность по отношению к Синодальному переводу, сделать в то же время новый текст, избегая «нерусского, тяжелого синтаксиса» и других недостатков.

Переводчики РБО обращаются непосредственно к древнему оригиналу ветхозаветных книг – к текстам на древнееврейском и на арамейском языках. Создатели серии переводов поставили перед собой задачу соединить точное следование древнему оригиналу с безупречной художественной формой, руководствуясь двумя базовыми принципами: достоверная передача смысла и следование норме современного русского языка, говорится в сообщении.

Группа переводчиков не считает свой труд идеальным и окончательным и настроена на широкий резонанс своего труда, на активное обсуждение.