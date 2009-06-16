ООН считает "каирскую" речь Обамы удивительной

Основные стороны, принимающие участие в процессе установления мира на Ближнем Востоке, встретятся в Италии до конца июня 2009 г. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Он не уточнил дату и место проведения встречи, однако отметил, что в переговорах о мире между Израилем и Палестинской автономией примут участие, в частности, США, Европейский Союз и Россия, передает top.rbc.ru.

По мнению генсека ООН, речь президента США Барака Обамы, обращенная мусульманскому миру, является «исторической» и «удивительной». Напомним, 4 июня сего года, выступая в Каире, Б.Обама заявил о необходимости устранить напряженность в отношениях между США и мусульманским миром. «Экстремисты эксплуатировали эту напряженность», - сказал он, добавив, что необходимо бороться со стереотипами. Он также отметил, что необходимо построить новые отношения между США и мусульманскими странами, основанные на «взаимном интересе и уважении». При этом США и мусульмане по всему миру должны перестать быть соперниками и начать разделять «общие принципы справедливости и прогресса".