На предсоборном совещании учли "антимонопольные" предложения РПЦ

Четвертое Всеправославное предсоборное совещание в Шамбези (Швейцария) в своем итоговом решении согласилось с необходимостью более равноправного управления православной диаспорой, о важности которого говорили в преддверии встречи представители Московского Патриархата, сообщает "Интерфакс-Религия".

Совещание одобрило создание в регионах диаспоры (православных, живущих вне границ какой-либо из поместных православных Церквей) епископских собраний, состоящих из всех канонических православных епископов, имеющих под своим окормлением общины в данной местности.

"Решения в собраниях будут приниматься на основе консенсуса Церквей, епископы которых представлены в них. Полномочия епископского собрания не допускают вмешательства в епархиальную юрисдикцию каждого епископа и не ограничивают права его Церкви", - говорится в информации, распространенной Службой коммуникации Московского Патриархата.

Перед открытием заседаний в Шамбези Корсунская епархия Московского патриархата и Движение за поместное православие русской традиции в Западной Европе (OLTR) выразили озабоченность работой Ассамблеи православных епископов Франции (AEOF), по должности возглавляемой митрополитом Константинопольской церкви. По мнению Корсунской епархии и OLTR, сегодня в работе AEOF "неизбежно возникают напряженность, неудовлетворенность" в силу того, что ее глава "неизбежно в большей степени озабочен интересами Церкви, которую он представляет". Поэтому его избрание "всем составом епископов AEOF… придало бы ему гораздо большую легитимность".

Участники совещания в Шамбези в качестве главных задач для будущих епископских собраний отметили укрепление православного единства, "общее пастырское служение православным жителям региона и совместное свидетельство внешнему миру". Также одобрен доработанный проект регламента, определяющего основы деятельности региональных епископских собраний в православной диаспоре.

Основная цель созыва Всеправославных предсоборных совещаний и межправославных подготовительных комиссий - подготовка к Святому и Великому собору Восточной православной церкви. Собор должен будет разрешить вопросы, накопившиеся за несколько столетий, со времени последнего, седьмого, Вселенского собора и требующие общецерковного решения.