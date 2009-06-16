Британский суд подтвердил право РПЦ на кафедральный собор

Верховный суд Великобритании подтвердил право Сурожской епархии Русской православной церкви на Успенский кафедральный собор Лондона, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

«Решение суда положило конец затянувшемуся судебному спору касательно прав пользования активами Русской православной церкви в Соединенном королевстве, включая, в частности, права на лондонский кафедральный собор», - говорится в сообщении.

Суд подтвердил права Русской церкви на дальнейшее использование активов, включая собор. Судья также признал тот факт, что община собора является преуспевающей и что ее численность за последние годы значительно возросла.

«Мы приветствуем это решение, в котором признается насыщенная жизнь епархии и лондонского прихода, а также важность их деятельности. Русская православная церковь в Великобритании остается верной изначально поставленным ею целям и задачам, а именно - служить всем последователям русской православной традиции, независимо от их национальности и культурных корней», - заявил епископ Сурожский Елисей.