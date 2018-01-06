6 января Православная Церковь чтит память преподобномученицы Евгении

Преподобномученица Евгения родилась в Риме. Ее отец, Филипп, был наместником императора Коммода в Египте. Их семья жила в городе Александрии.

Евгения получила блестящее образование и была хороша собой, но вступать в брак она не хотела. Прочитав послания апостола Павла, Евгения решила принять Крещение.

В возрасте 16 лет она тайно покинула родительский дом. Ее сопровождали два раба, евнухи Прот и Иакинф. Надев мужскую одежду и назвав себя Евгением, девушка обратилась к святителю Еллию, чтобы он благословил ее на монашеский подвиг.

Святитель понял тайну Евгении. Он крестил Евгения, Прота и Иакинфа и постриг их в монашество. Инок Евгений преуспевал в своих подвигах и пользовался всеобщим уважением. Он сподобился от Господа дара исцеления.

Через несколько лет умер игумен монастыря, и братия просила Евгения занять его место. Евгений принял игуменство и удвоил свои подвиги. Однажды к нему обратилась за помощью болящая вдова Мелания. Евгений исцелил ее знамением креста.

Мелания оклеветала игумена в насилии, и он предстал на суде перед правителем Филиппом. Правитель узнал в игумене свою потерянную дочь, Евгению. Найдя ту, которую они так долго оплакивали, родители Евгении приняли Крещение.

Христиане выбрали Филиппа своим епископом. Тогда, по доносу язычников, правитель Филипп был смещен со своей должности. Новый правитель подослал к Филиппу убийц, которые ранили его. Это обстоятельство ускорило смерть Филиппа.

Мать Евгении, Клавдия, после смерти своего мужа жила в своем поместье, находившемся около Рима. В нем она устроила странноприимный дом и служила вдовам. Впоследствии Клавдия приняла мученический венец.

Осиротевшая римлянка из царского рода, Василла, приняла Крещение от Евгении и отказалась вступить в брак со своим женихом. Жених же ее пожаловался императору Галлиену на христиан, проповедующих безбрачие. Василлу казнили.

Также были обезглавлены преподобные Прот и Иакинф, сподвижники Евгении. Саму Евгению бросили в реку Тибр с камнем на шее, но она осталась невредимой. Не пострадала она и от огня.

В день Рождества Христова, в 262 году, преподобномученица Евгения была обезглавлена.

Тропарь

Агница Твоя, Иисусе, Евгения зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но, яко жертву непорочную, приими мя с любовию пожершуюся Тебе. Той молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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