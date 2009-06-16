Слухи о рукоположении Порошенко в дьяконы преувеличены

Наместник Свято-Троицкого Ионинского Монастыря в Киеве архимандрит Иона (ЧЕРЕПАНОВ) опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, о принятии дьяконского сана прихожанином Петром ПОРОШЕНКО.

«Петр Алексеевич не был рукоположен в дьяконы. На Троицу он действительно участвовал в крестном ходе в нашем монастыре. В соответствии с давней христианской традицией, на нем был надет стихарь (церковное облачение в виде длинной прямой одежды с широкими рукавами), а в руках была икона Троицы. Такие же одежды были и на других прихожанах, участвовавших в крестном ходе», - сообщил наместник.

Также он рассказал о православной традиции, согласно которой, почетное право возглавить крестный ход может быть предоставлено прихожанину.

На прошлой неделе ряд украинских таблоидов опубликовал фотографии Главы наблюдательного совета Нацбанка Украины Петра ПОРОШЕНКО в священном облачении, прокомментировав это так, будто он принял дьяконский сан. Снимок был сделан 7 июня, в День Святой Троицы, в Свято-Троицком Ионинском монастыре, который в это день отмечал свой престольный праздник.

Справка УНАИН

Диакон - первая степень священства в Православной Церкви. Диакона являются помощниками епископам и священникам в совершении богослужения. Кандидат для принятия диаконского сана должен быть женат или пострижен в монашество. Иногда как временный статус с преспективой в дальнейшем принять монашеский постриг дается обет безбрачия (целибат). Монах в диаконском сане называется иеродиаконом. Иерархия для женатого духовенства имеет следующие степени: диакон, протодиакон (старший диакон), иерей (священник), протоиерей (старший священник).