5 января – память десяти мучеников Критских

Десять святых мучеников Критских: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в третьем веке во времена правления императора Декия.

Правитель Крита жестоко преследовал Критскую Церковь. Однажды к нему на суд привели десять христиан из разных городов Крита, которые твердо исповедали на суде свою веру во Христа и осудили поклонение идолам.

В течение тридцати дней их жестоко мучили и избивали, но с помощью Божией они всё перенесли. В итоге, все десять мучеников были обезглавлены.

Тропарь

Многочудный Крит почтим, процветший честныя цветы, Христовы бисеры, мучеников сорасленых, десять бо суть числом, блаженнии, иже весь идольский народ посрамиша, темже и венцы прияша, добледушнии.

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