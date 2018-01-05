5 января – день памяти святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского

Святитель Феоктист, архиепископ Новгородский, до получения кафедры был игуменом Благовещенского монастыря недалеко от Новгорода.

После смерти архиепископа Климента в 1300 году новгородцы избрали его владыкой, а митрополит Максим с русскими епископами Симеоном Ростовским и Андреем Тверским рукоположил святителя Феоктиста в епископа Новгородского.

Главной заботой владыки Феоктиста было восстановление и постройка храмов. Он сам освятил соборы во имя святых Бориса и Глеба и во имя святых отец Превого Вселенского Собора. При нем была благоустроена обитель на Валааме.

В 1307 году по слабости здоровья святитель удалился в Благовещенский монастырь, где жил до самой смерти, проживая в безмолвии. Прославление святого Феоктиста, вследствие чудесных исцелений от его мощей, совершилось в 1664 году.

В 1786 году мощи архиепископа были перенесены в Юрьев, где архимандрит Фотий устроил в местном соборе придел в честь святителя Феоктиста.

Тропарь

Божия Слова Премудрости изрядный служитель, Ангельскаго жительства истинный подражатель, Божественныя чистоты рачитель, архиереом сопрестольниче, преподобным сожительниче, пастырская красота, Великому Новуграду похвала, святителю пречестный Феоктисте, отче наш, Ему же, Слову Божию, в житий сем послужил еси, моли спастйся душам нашим.

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